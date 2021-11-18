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Gündem İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı
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İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde 63 adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirilirken 46 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-18 09:34:00 - 2021-11-18 09:38:22
İstanbul merkezli 13 ilde operasyon! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 13 ilde örgütlü olarak faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin, yakalanmamak için ikametlerinin odalarını sahte/kaçak nargile tütünü imalathanesine dönüştürdükleri ortaya çıktı.

Peynir tenekeleri, çay paketleri, oyuncak ve kırtasiye malzemeleri arasına gizledikleri kaçak tütünlere yasal kargo görünümü vermek suretiyle piyasaya sürdükleri ve yüksek miktarda haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan malzeme ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler şöyle:

"10 ton 10 kilogram nargile tütünü, 955 kilogram tütün, 700.800 dal boş makaron, 291.616 dal dolu makaron, 360 sökülmüş TAPDK belgesi, 4 sigara dolum makinesi, 1.160 litre gliserin, 861 litre nargile tütünü aroması, 1.250 adet puro, 1.870 paket kaçak sigara, 700 elektronik sigara likidi, 89.130 adet nargile tütün ambalaj malzemesi, 2 elektronik hamur yoğurma makinesi, 9 elektronik poşet vakumlama makinesi, 15.850 muhtelif miktarlarda kaçak nargile tütün etiketi, 7 kantar ve hassas terazi, 500 gram renklendirici toz, 12 adet kazan, 1 adet varil."

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