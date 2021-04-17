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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi diş ünitesi alacak
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi diş ünitesi alacak

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesine diş ünitesi alınacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-17 13:14:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi diş ünitesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesine Komple Diş Üniti Alımı İşi, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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