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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alıyor
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alıyor

İstanbul Medipol Üniversitesi akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 14:47:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 06.01.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve  Doçent  kadroları  için  Rektörlüğün  İnsan  Kaynakları  ve  Planlama  Daire  Başkanlığına, Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için  ilgili  Dekanlığa/Müdürlüğe  şahsen  yapılacak.  İlanda belirtilen   kadrolara   başvuru   için   gerekli   belge   ve   bilgilere   üniversitenin   web   sayfası www.medipol.edu.tr’den ulaşılabilir.

İlandaki  kadrolara  başvuran  adayların  durumları  ilgili  mevzuat  gereğince  oluşturulacak jüriler   tarafından   değerlendirilecek,   bilimsel   çalışmaları   yeterli   görülenlerin   ilgili   Yönetim Kurullarında uygun görülmesi halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince  onaylanmasından  sonra  sözleşme  gerçekleştirilmektedir.  Belirtilen  şartları  taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi,  A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Tıp Fakültesi

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

- Uluslararası Tıp Fakültesi

- Eczacılık Fakültesi

- İletişim Fakültesi

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

- Hukuk Fakültesi

- Sağlık Bilimleri Fakültesi

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İstanbul  Medipol  Üniversitesi,  Kavacık  Güney  Yerleşkesi,  Göztepe  Mah.  Atatürk  Cad.

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44”                                                                                                  

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