İstanbul Medipol Üniversitesi akademik kadro alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Başvurular 06.01.2022 tarihinden itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğün İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacak. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr’den ulaşılabilir.

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun görülmesi halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad.

No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Tıp Fakültesi

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

- Uluslararası Tıp Fakültesi

- Eczacılık Fakültesi

- İletişim Fakültesi

- İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

- Hukuk Fakültesi

- Sağlık Bilimleri Fakültesi

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad.

No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44”