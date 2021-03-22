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Ekonomi İstanbul Medipol Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
Ekonomi

İstanbul Medipol Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Üniversite açıkladığı akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. ve 33. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlileri ve Araştırma Görevlileri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-22 13:36:00 -
İstanbul Medipol Üniversitesi 9 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adaylar başvurularını 05.04.2021 tarihine kadar ilgili Müdürlüğe/Dekanlığa yapacaklar.

İlanda belirtilen kadroya başvuru için gerekli belgelere, bilgilere ve sonuçlara üniversitenin web sayfası www.medipol.edu.tr den ulaşılabilir.

SINAV TAKVİMİ

İlk Başvuru Tarihi : 22.03.2021

Son Başvuru Tarihi : 05.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 07.04.2021

Sınav Tarihi : 08.04.2021

Sınav Sonuç Tarihi : 09.04.2021

Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak

Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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