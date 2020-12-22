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Yaşam İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın
Yaşam

İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın

İstanbul Maltepe’de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa süre içerisinde müdahale ettiği yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yeniakit Publisher
2020-12-22 16:00:00 - 2020-12-22 16:47:12
İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde yangın

Maltepe’de özel bir hastanede yoğun bakım servisinde yangın çıktı. Yangın paniğe sebep oldu. Hastane çalışanları ve hastalar dışarı çıkartıldı. Dumandan etkilenenlere hastane dışarısında müdahale edildi.

Maltepe'de özel hastanede yangın

Maltepe’de saat 15.30 sıralarında özel bir hastanenin bilgi işlem bölümünde iddiaya göre bir kanepeden yangın çıktı. Kanepede başlayan yangın kısa sürede hastanede yayılarak hastanede paniğe neden oldu.

Hastalar dışarı çıkarıldı

Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının çıktığı hastanedeki hastalar ve hastane çakışanları dışarı çıkartıldı. Yangında dumandan etkilenen kişilere hastane dışında ile müdahale edildi.

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

 

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