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Aktüel

İstanbul Maltepe’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan bu yıl evlerde büyük bir coşkuyla kutlandı.

2020-04-23 22:38:26 -
İstanbul Maltepe’de 23 Nisan coşkusu

23 Nisan bu yıl evlerde büyük bir coşkuyla kutlandı. Maltepe’de yaşayan bir vatandaş aracının üstüne yerleştirdiği ses sistemi ile ulusal marşlar eşliğinde 23 Nisan’ı kutladı. Mahalleli vatandaşlar komşularına evlerinin balkonlarına çıkıp ellerinde bayrak sallayarak marşlara eşlik etti.


23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edildi. Korona virüs önlemleri nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, evlerde yapıldı. 23 Nisan dolayasıyla Maltepe’de yaşayan bir vatandaş aracının üzerine yerleştirdiği ses sistemi ile marşlar eşliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını coşkuyla kutladı. Mahallede yaşayan vatandaşlar evlerinin balkonlarına çıkarak bir yandan bayrak sallarken bir yandan da marşlara eşlik ederek 23 Nisanı coşkuyla kutladılar.


23 Nisanı ses sistemiyle kutlayan vatandaş, “Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu bu günlerde korona virüsünden dolayı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını mahallede yaşayan vatandaşlarımız ile nasıl kutlarız diye düşündük ve böyle bir çalışma yapalım dedik. Sitelerde yaşayan komşularımız eşlik ettiler herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ulusal Egemenliğin 101’inci yılını sokaklarda meydanlarda coşkuyla kutlarız” diye konuştu.

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