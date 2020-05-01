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Aktüel

İstanbul limanlarındaki gemilerin düdükleri gemi işçileri için çaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-01 12:51:31 -
İstanbul limanlarındaki gemilerin düdükleri gemi işçileri için çaldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da deniz ulaşımı emekçilerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, gemilerden çalınan düdüklerle kutlandı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası, Uluslararası Deniz Ticaret Odası'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde dünya genelinde limanda bekleyen gemilerin aynı yerel saatte düdük çalmaları teklifi üzerine sirküler yayınladı.

Bu kapsamda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisinde de medikal ve koruyucu tıbbi malzemelerin kesintisiz taşınmasına hizmet eden gemi çalışanlarının 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İstanbul limanlarında bekleyen gemilerin saat 12.00'de düdüklerini çalmasıyla kutlandı.

Etkinliğe, Marmara Denizi'nde bulunan bazı gemiler de düdük çalarak eşlik etti.


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