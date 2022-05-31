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Ekonomi İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alıyor
Ekonomi

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi ilanla duyurduğu akademik birimlerine, ilgili unvanlar için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, YÖK Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde belirtilen koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartlara sahip olan, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olmak üzere devamlı statüde istihdam edilecek Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:23:00 -
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Müracaat süresi ilan tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular Üniversitemiz Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. 

Duyuru Başlama Tarihi31.05.2022

Son Başvuru Tarihi14.06.2022

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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