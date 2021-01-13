  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri arıyor
Eğitim

İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri arıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi; Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümlerine öğretim üyeleri arıyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:32:00 -
İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri arıyor

İstanbul Kültür Üniversitesi; Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümlerine öğretim üyeleri arıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla 27.01.2021 tarihine kadar yapılacak. Belirtilen  şartları  taşımayan  ve  süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı
Gündem

Ekrem’in rezaletine Mimarlar Odası bile sahip çıkmadı

Skandallar silsilesine her gün yeni bir halka ekleyen CHP’li Ekrem İmamoğlu, şimdi de Mimar Sinan’ın nadide eserlerinden olan Üsküdar’daki Ş..
Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları
Otomotiv

Türkiye'de satılan en ucuz araç markaları

Araç almak isteyenler Türkiye’deki araç piyasasını araştırıyor. Peki günümüzde en ucuz araçlar ve fiyatları nelerdir? İşte 2021 en ucuz araç..
Uyanık İsmail Saymaz iş başında: Aşımı da yaptırırım, hükümete de sallarım!
Medya

Uyanık İsmail Saymaz iş başında: Aşımı da yaptırırım, hükümete de sallarım!

İsmail Saymaz, Sözcü'den kaptığı köşede, pişkinliğini dibini gördü. Kötülediği aşının ikinci dozunu olduğunu duyaran Saymaz, o aşıyı getiren..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay