İstanbul Kültür Üniversitesi öğretim üyeleri arıyor
İstanbul Kültür Üniversitesi; Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümlerine öğretim üyeleri arıyor.
İstanbul Kültür Üniversitesi; Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi’ndeki bölümlerine öğretim üyeleri arıyor.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre başvurular Üniversite Rektörlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla 27.01.2021 tarihine kadar yapılacak. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular ise kabul edilmeyecek.
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