İstanbul kültür sanatta halay çekecek! Şehir Tiyatroları youtuber yetiştirecek

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve gelir gelmez, kendi görüşünden insanları bile güldüren atamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Onlarca sanat insanının liyakati hiçe mi sayılıyor?

Alınan kulis bilgilerine göre; bu hafta içinde resmi yazısı yazılması beklenen isimlerden birisi İBB Kültür Daire Başkanı olarak Taner Çetin. Halay hocası olduğu bilinen ve mitinglerde İmamoğlu'nun sunuculuğunu üstlenen isim Kültür Daire başkanı olarak atanıyor. Tabanda yayılan söylemlere göre artık bolca halay çekeriz şeklinde esprilerin yapıldığı söyleniyor.

Nefret söylemi yayan ismi de atadı

Bir diğer konuşulan konu ise 105 yıllık kurum olan Darülbeydai (güzellikler evi) yani Şehir Tiyatrolarının genel sanat yönetmenliğine getirilecek isimin Turgay Yıldız olması. Hükümet aleyhine çektiği internet videolarıyla tanınan, özellikle nefret söylemi yayan bir ismin nasıl güzellikler evinin genel sanat yönetmeni olacağı sorusu akıllarda gezmektedir. Hatta sanatçıların Ak Parti olsa CHP aleyhine video çeken birini asla bu konuma atamazdı şeklinde söylentileri de konuşulanlar arasında.

İmamoğlu'nun bu ataması CHP içinde de "Yüzlerce kültürle hemhal sanatçı varken neden Taner Çetin ve Turgay Yıldız?" tartışmalarına neden oldu.