İstanbul Küçükçekmece'de korkutan anlar! Polis yolu trafiğe kapattı

Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde yol ortasına bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Şüpheli paketin bulunduğu yol polis tarafından trafiğe kapatılırken, çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Çift taraflı olarak trafiğe kapatılan cadde de bomba imha uzmanı ekipleri paketi inceledi. Fünye ile patlatılan paketin içinden bomba unsuru çıkmadı. Cadde tekrar trafiğe açıldı.