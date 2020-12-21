İstanbul koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs vaka sayıları hangi ilçelerde düştü?
Koronavirüs İstanbul ilçe ilçe vaka sayısı | Türkiye’de ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. Alınan tedbirlerle nisan, mayıs aylarında vakalar düşmeye başladı. Ancak mevsimle birlikte vakalar ekim, kasım aylarında arttı. Vakalar artınca 20 Kasım ve 1 Aralık tarihlerinde önemli tedbir kararları alındı. Alınan kararların ne ölçüde yararlı olduğu merak ediliyor. Peki, yeni vaka sayısı kaç? | İstanbul koronavirüs vaka sayısı kaç? | İstanbul ilçeleri vaka sayıları
Koronavirüs İstanbul vaka sayısı | Koronavirüse karşı amansız mücadele devam ediyor. Her gün binlerce vaka kaydediliyor. İstanbullular alınan tedbirlerin rakamlara nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da en az hangi ilçelerde vaka var?
İstanbul koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs vaka sayıları hangi ilçelerde düştü?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.
Yerlikaya, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.