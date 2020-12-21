Koronavirüs İstanbul vaka sayısı | Koronavirüse karşı amansız mücadele devam ediyor. Her gün binlerce vaka kaydediliyor. İstanbullular alınan tedbirlerin rakamlara nasıl yansıdığını merak ediyor. Peki, İstanbul’da en az hangi ilçelerde vaka var?

İstanbul koronavirüs vaka sayısı | Koronavirüs vaka sayıları hangi ilçelerde düştü?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip koronavirüs pozitif vaka sayısında geçen haftaya göre yüzde 40 azalma olduğunu bildirdi.

Yerlikaya, "İstanbul'da pozitif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Geçen hafta yüzde 40 oranında azaldı. En hızlı vaka düşüşü yaşanan 3 ilçemiz, Arnavutköy, Beyoğlu ve Avcılar. Tedbirlere uyararak birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.