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İstanbul, Kocaeli ve Trakya için sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji özellikle İstanbul, Kocaeli ve Trakya için sağanak uyarısında bulundu.

12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
İstanbul, Kocaeli ve Trakya için sağanak yağmur uyarısı

İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak görüleceği tahmin ediliyor.  Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.

Bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında ve yer yer 1 ila 3 derece üstünde seyredecek.

Bölgenin kuzey kesimlerinde parçalı bulutlu hava, İstanbul, Kocaeli'nin kuzey ilçeleri ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinde hafif sağanak öngörülüyor. Rüzgar ise kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetlice (30-50 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 28

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı 27

İzmir: Az bulutlu 30

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 28

Adana: Az bulutlu 36

Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Samsun: Parçalı çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Trabzon: Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 34

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 11:07
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Kocaeli
  4. Kırklareli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Erzurum
  8. Diyarbakır
  9. Bursa
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
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