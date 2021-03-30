İstanbul kızardı, Vali Yerlikaya yeni kararları duyurdu
Ankara ve İzmir'le beraber İstanbul'un da çok yüksek riskli kategoriye girmesinin ardından İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yeni kararları duyurdu.
İstanbul'un rengi değişti ve kırmızı kategoride yer alan çok yüksek riskli illerden biri oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.
İstanbul kırmızıya döndü
İstanbul'un artık kırmızı kategoride yer aldığını belirten Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
Değerli hemşehrilerim, İstanbul'umuz artık kırmızı kategoride yer alıyor. Cuma saat 21.00 ile Pazartesi 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Ramazan ayı boyunca lokanta, kafe gibi işletmelerin hizmetleri paket servisle sınırlandırılacak.