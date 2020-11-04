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Gündem İstanbul kimler evden çalışabilecek? | Kamu kurumlarında kimler evden çalışacak?
Gündem

İstanbul kimler evden çalışabilecek? | Kamu kurumlarında kimler evden çalışacak?

Çocuğu olanlar evden çalışabilecek mi? |Koronavvirüs salgınında ülkemizde en çok vaka İstanbul’da tespit edildi. Salgının merkezi olarak ilan edilen İstanbul’da yeni kısıtlamaların olup olmayacağı merak ediliyor. Konu hakkında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya önemli açıklamalarda bulundu. Peki, sokağa çıkma yasağı var mı? | Kimler evden çalışacak? | Kamu kurumlarında çalışma saatleri | Esnek çalışma saati nedir? | Memurlar evden mi çalışacak.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 14:36:00 -
İstanbul kimler evden çalışabilecek? | Kamu kurumlarında kimler evden çalışacak?

Koronavirüs kısıtlama İstanbul | Koronavirüs salgınında Türkiye’nin merkezi durumunda İstanbul bulunuyor. İstanbul’da yaşayanlar sokağa çıkma kısıtlamalarının geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Kamuda çalışanlar ise çalışma saatlerinin değişip değişmediğini araştırıyor. Peki, kronik hastalığı bulunanlar işe gidecek mi?

İstanbul kimler evden çalışabilecek? | Kamu kurumlarında kimler evden çalışacak? 

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kumu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma saatlerinin uygulanmaya gideceğini belirtti. Ayrıca Yerlikaya bazı personellerin evlerinden çalışacağını açıkladı. Vali Yerlikaya, “Artık kendimize gelmeliyiz. Tehlikenin farkına varmalı ve önlemleri almalıyız. Kısıtlanmalı günlere dönmek istemiyoruz. Henüz salgın bitmedi. Bu süreçte maske su kadar; mesafe ekmek kadar gerekli. Lütfen kalabalık ortamlardan uzak duralım.  Bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında dönüşümlü ve uzaktan çalışma yöntemlerinin kapsamını genişletiyoruz. 60 yaş üstü çalışanlar, hamileler, kronik rahatsızlığı olanlar, 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadınlar evden çalışabilecek. Diğer personel haftalık olarak dönüşümlü çalışacak” dedi.

 

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