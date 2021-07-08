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Ekonomi İstanbul Kent Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak
Ekonomi

İstanbul Kent Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

İstanbul Kent Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre 3 Öğretim Üyesi alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-08 15:31:00 -
İstanbul Kent Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İstanbul Kent Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. 24. ve 23. maddelerine ve Öğretim Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliğinin  ilgili  maddelerine  göre  Öğretim  Üyeleri alınacak.

Profesör  kadrosuna  başvuracakların,  başlıca  araştırma  eserini  belirttikleri  İstanbul  Kent Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış başvuru dilekçesi ekinde; özgeçmiş (YÖK formatlı), yayın listesi, noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık - sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi, yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, nüfus cüzdanının fotokopisi, 2 adet fotoğraf, bilimsel çalışmalarını ve yayınlarını kapsayan 6 adet CD’yi İnsan Kaynakları Direktörlüğüne teslim etmeleri gerekmekte.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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