İstanbul Kayaşehir konutlarının kura çekimi yapıldı

TOKİ'den yapılan açıklamaya göre, toplam 605 konutun çekilişinin yapıldığı kurada, ilk olarak 262 şehit ailesi ve gazilerin konutları verildi. Ardından engelli başvurusundan öncelikli hak sahiplerinin konutları belirlenirken, geriye kalan engelli vatandaşlar ise 15 bin 232 kişilik listeye dahil edilerek kura çekilişi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, TOKİ'nin nitelikli sosyal konut üreten dost eli bir kuruluş olduğunu belirtti.

TOKİ'nin, insanların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkenin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurduğunu, onlarca konut projesini hayata geçirdiğini bildiren Turan, "Üretim felsefemizin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlarımıza dönük sosyal konut projelerimiz oluşturuyor. Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır dost eli yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız, hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmak." değerlendirmelerini yaptı.

ENGELLİ VATANDAŞLAR, ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER VE EMEKLİLERE YÖNELİK KONUT ÜRETİMİ

Engelli vatandaşlar, şehit aileleri, maluller ve emeklilere yönelik konut üretimine de devam ettiklerini belirten Turan, şunları kaydetti:

"Dar ve orta gelir grubundaki vatandaşların yanı sıra yıllardır toplumun dezavantajlı kesimlerine de yüksek bir hassasiyetle hizmet vermeye devam ediyoruz. Başta şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere engelli ve emekli vatandaşları dost eli anlayışıyla ev sahibi yapma gayreti içindeyiz. Kayaşehir'de sadece TOKİ'nin ürettiği konutlarda oturacak kişi sayısı yaklaşık 100 bin civarında olacak. Kurası çekilen yeni projemiz ise TOKİ'nin yatay mimari ve mahalle konseptinde gerçekleştirdiği bir projedir. 'Mahalle konsepti' dediğimiz farklı gelir gruplarından insanların bir araya geldiği, dükkanları, bisiklet yolları, spor alanları, meydanları, kafeleri, restoranları ve camilerin bulunduğu doğal yaşam alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca, bu projede vatandaşlarımızın tüm sosyal ihtiyaçları da göz önünde bulundurulmuştur."

Toplam 605 konuta 10 gün içinde 16 bin 161 başvuru yapıldığını aktaran Turan, bu başvuruların içinde 667 engelli vatandaşın ve 262 şehit ailesinin bulunduğunu bildirdi.

Turan, "Biz gönülden isterdik ki, bu kuraları çekmeyelim ve müracaat eden bütün vatandaşlarımıza konut verelim. TOKİ olarak, vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam edeceğiz. Kurada isimleri çıkmayan vatandaşlarımız üzülmesinler. İnşallah bir başka projede onları da ev sahibi, mülk sahibi yaparız." ifadelerini kullandı.

TOKİ'nin, devletin genel bütçesinden pay almadan kendi geliştirdiği bir sistemle sosyal konut üreten bir kurum olduğunu vurgulayan Turan, "Konutların hayırlı olmasını diler, sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde oturmanızı temenni ederim." ifadesini kullandı.