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Teknoloji İstanbul Kart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?
Teknoloji

İstanbul Kart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

HES kodu ile eşleştirilmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımada kullanılamayacak. Peki İstanbul Kart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır? İstanbul Kart HES kodu eşleştirmesi nereden yapılır?

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:04:00 - 2020-12-15 17:06:54
İstanbul Kart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

Koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanımına izin verilmemesi amacıyla İstanbul Kartlara HES kodu zorunluluğu getirilmişti. Eylül ayında yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu getirilmişti.

İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

İstanbul Kart HES kodu eşleştirmesi nasıl yapılır?

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak. İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı’nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak. 

İstanbulkart HES kodu tanımlama nasıl yapılır?

Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz. 

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