İstanbul kar yağışı açıklaması, son durum merak ediliyor! Sibirya soğukları geliyor mu? Bu haftaya dikkat, aldanmayın

İstanbul'a kar yağacak mı, kar yağışları bitti mi gibi sorular milyonlarca İstanbullu tarafından yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları hava durumu hakkında açıklamalarda bulunurken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, İstanbul'a ne zaman kar yağacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar

20 ŞUBAT 2023 HAVA DURUMU

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir, Antalya'nın doğu kıyıları, Van'ın batısı, Nevşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Adana, Hatay, Osmaniye, Bitlis, Batman, Siirt çevreleri ve Diyarbakır'ın doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BU HAFTAYA DİKKAT HAVAYA ALDANMAYIN!

Doğu Karadeniz'de Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz’de, rüzgarın yarın (Pazartesi) batısında öğle, genelinde akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Doğu Bölgelerde Çığ Tehlikesine Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Batı Karadeniz ile Sakarya çevreleri, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde yağışla birlikte azalacak, doğu kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Rüzgarın, genellikle güneyli, öğle saatlerinden itibaren batı kesimler ile Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 9

İstanbul: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 18

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, doğu kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu 15

Trabzon: Çok bulutlu öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı (Yağışların gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.)

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere kar yağışlı 2

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu doğu kesimleri gece saatlerinden itibaren yağmurlu yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 12

İSTANBUL 5 GÜNLİK HAVA DURUMU RAPORU

sabah'a göre: İstanbul baraj doluluk oranları yüzde 34'ü bulurken, 25 Şubat cumartesi gününe kadar hava güneşli ve rüzgarlı olarak gözüküyor.

5 GÜNLÜK İSTANBUL HAVA DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL YOĞUN BASINÇ ALTINA GİRİYOR

Gelen son bilgiler üzerinde İstanbul yoğun basınç altına girerken, sisli günler 16 milyonluk megakenti bekliyor. Bunun yanında yoğun basınç yüzünden kar yağışı etkisini sürdüremeyecek.