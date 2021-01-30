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Yaşam İstanbul kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?
Yaşam

İstanbul kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbul hava durumu güncel | İstanbullular ocak ayı ortasında iki gün görebildikleri kar yağışının yeniden gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini araştırıyor. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı? İstanbul güncel hava durumu | İstanbul’a ne zaman kar yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-01-30 10:47:00 -
İstanbul kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

İstanbullular son yıllarda adeta kar yağışına hasret kaldı. Geçtiğimiz hafta iki gün kar yağışının görüldüğü İstanbul’da yüzler gülmüştü. Vatandaşlar hem barajların doluluk oranı sebebiyle hem de kar özlemiyle sık sık hava durumunu araştırıyor. Peki, İstanbul’da kar yağacak mı?

İstanbul kar yağacak mı? Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ülke genelinin çok bulutlu, Artvin çevreleri hariç yurt genelinin yağışlı geçmesi bekleniyor.

Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği öngörülüyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz kıyıları, Çanakkale, Gaziantep, Kilis ve Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri ile Edirne'nin güneyinde kuvvetli sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzeyi (Çamlıdere, Kızılcahamam, Güdül, Kahramankazan), Bolu'nun güneydoğusu (Seben, Kıbrısçık, Dörtdivan, Gerede, Yeniçağa ve Bolu il merkezi) ile Antalya'nın doğusunun iç kesimleri, Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 1-4 derece artacağı, ülkenin doğusunda önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul hava tahmin raporu

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