İstanbul Kadıköy'de bu sabah! Uzun kuyruklar...

Kombine rekorunun kırılmasının beklendiği 2018-2019 sezonunda kombine biletler genel satışa çıkmadan ortaya çıkan görüntüler dikkat çekti.

Kongre ve temsilci üyeler için kombinelerin 29 Haziran 2018 Cuma günü satışa çıkarılacağı duyurulmuştu.

Üyeler, sabah saatlerinde uzun kuyruklar oluşturdu ve kendilerine tribünde en iyi yeri seçme adına yarıştı.





3 Temmuz'daki genel satış öncesi bu kalabalık Fenerbahçe taraftarını olduğu kadar, yönetimi de mutlu etti.

Kombine kart merkezi, Pazartesi-Cumartesi günleri arası 6 gün boyunca 09:00-18:00 mesai saatlerinde, Pazar günü ise 10:00-17:00 arasında çalışacak.