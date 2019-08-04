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İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

İstanbul İzmir arasındaki yolu 3,5 saate indirecek otoyolda otomobil için ödenecek ücret 300 lirayı buluyor.

04 Ağustos 2019 Pazar 18:25
İstanbul-İzmir Otoyolu ücretleri belli oldu! Dudak uçuklatan rakamlar

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek seferde yapılmış en büyük Yap-İşlet-Devret Altyapı Projesi olarak tarihe geçen İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi’nin tamamı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı bir törenle hizmete başladı. Kapsamında Osmangazi Köprüsü’nün de yer aldığı 426 kilometrelik otoyol projesinin yatırım tutarı finansman maliyeti dâhil 11 milyar dolar.

İstanbul ile İzmir arasındaki yol mevcut şartlarda 515 kilometre ve 8,5 saat sürüyor. Bugün açılan yol ile bu mesafe 404 kilometreye süre ise 3.5 saate indi.

Otoyol ücret tarifesi

Ancak bu yolu kullanmak biraz pahalı öyle ki; İstanbul'dan otomobiliyle yola çıkan biri İzmir'e gittiğinde otoyola ödediği ücret 256,3 TL'yi buluyor. Minibüsle gidildiğinde ise ücret 410 TL'ye çıkıyor.

Araç sınıfları

1. Sınıf: AKS ARALIĞI (DİNGİL MESAFESİ) 3.20 METRE ALTINDA OLAN ARAÇLAR 1.SINIFTIR.

2. Sınıf: AKS ARALIĞI 3.20 METRE VE ÜZERİNDE OLAN HER TÜRLÜ 2 AKSLI ARAÇ 2.SINIFTIR.

3. Sınıf: AKS ADEDİ (DİNGİL SAYISI) 3 TANE OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 3.SINIF ARAÇTIR.

4. Sınıf: DİNGİL SAYISI 4 VE 5 ADET OLAN HER TÜRLÜ ARAÇ 4.SINIF ARAÇTIR.

5. Sınıf: DİNGİL SAYISI 6 VE DAHA FAZLA OLAN KAMYON TREYLER VB.ARAÇLAR

6. Sınıf: MOTOSİKLETLER

Otoyolu işleten şirkete devlet garantisi

Öte yandan İstanbul-İzmir Otoyolu'nu işleten Otoyol Yapım ve İşletme AŞ'nin sitesinde yer alan bilgilere göre şirkete verilen geçiş garantileri de şu şekilde;

1.Kesim: Gebze – Orhangazi için 40.000 Otomobil eşdeğer/Gün,
2.Kesim: Orhangazi – Bursa (Ovaakça Kavşağı) için 35.000 Otomobil eşdeğer/Gün,
3.Kesim: Bursa (Karacabey Kavşağı)- Balıkesir/Edremit ayrımı için 17.000 Otomobil eşdeğer/Gün,
4.Kesim: (Balıkesir – Edremit) ayrımı – İzmir için 23.000 Otomobil eşdeğer/Gün.

 

 

Proje kimliği

* Proje Modeli: Yap-İşlet Devret
* Yatırım Tutarı (finansman maliyeti dahil): 11 milyar dolar
* İhale Tarihi: 9 Nisan 2009
* Sözleşme Tarihi: 27 Eylül 2010
* Yapım İşleri Bitiş Tarihi: 15 Mart 2020
* Bütün otoyolun bitiş tarihi: 4 Ağustos 2019
* Sözleşme Bitiş Tarihi 15 Temmuz 2035
* İstanbul-İzmir Projesi, ülkemizde Yap-İşlet-Devret(YİD) modeli ile ihale edilen ilk otoyol projesi.

* Avrupa Birliği’nde YİD kapsamında gerçekleştirilen en büyük ölçekli proje.
* Milli bankaların finansman sağladığı ilk altyapı proje.
* Geleneksel finansman yöntemleriyle otoyol projeleri uzunluk ve coğrafi şartlara göre 7-20 yıl arasında bir sürede tamamlanırken, YİD modeliyle yapılan söz konusu proje 6,5 yılda bitirilerek hizmete alındı.
* Yapım aşamasında yaklaşık 8.500 kişiye rekor düzeyde istihdam sağlandı.
* İşletme aşamasında ise Otoyol Hizmet Tesisleri ile İşletme ve Bakım personeli olarak toplam yaklaşık 6.100 kişi çalışacak.
* Toplam 276 adet araç, ekipman ve tesise sahip işletme filosuyla 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.
* Türkiye’de ilk defa 3 saniye içinde anlık HGS/OGS provizyonu alarak otomatik ücret tahsili yapabilen ücret toplama sistemi.
* Türkiye’nin ilk Ücret Toplama Geçiş Sonrası Kontrol ve Olay Doğrulama Yapay Zeka Yazılımı.

 

 

 

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 18:25
  1. Bursa
  2. Balıkesir
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. İstanbul- İzmir Otoyolu Projesi
  5. Osmangazi Köprüsü
  6. Yap-İşlet-Devret Altyapı Projesi
  7. İstanbul- İzmir Otoyolu

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