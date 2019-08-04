AK Parti hükümeti birbirinden devasa projelere imza atmaya devam ediyor. İstanbul ile İzmir arasındaki yol mevcut şartlarda 515 kilometre ve 8,5 saat sürüyor. Bugün açılan yol ile bu mesafe 404 kilometreye süre ise 3.5 saate indi. İstanbul-İzmir Otoyolu ücreti ne kadar? İstanbul İzmir arasındaki yolu 3,5 saate indirecek otoyolda otomobil için ödenecek ücret 300 lirayı buluyor.

Otoyol ücret tarifesi

İstanbul-İzmir Otoyolunu kullacak yolcular ne kadar ücret ödeyeceğini merak ediyor. İstanbul'dan otomobiliyle yola çıkan biri İzmir'e gittiğinde otoyola ödediği ücret 256,3 TL'yi buluyor. Minibüsle gidildiğinde ise ücret 410 TL'ye çıkıyor.