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İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı

İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda bayram dönüşü trafik akıcı şekilde ilerliyor- Otoyolu kullanan sürücüler, memnuniyetlerini dile getirdi

14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:06
İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı

BURSA (AA) - Yeni açılan İstanbul-İzmir Otoyolu bayram trafiğini rahatlattı.

Kurban Bayramı tatilinin son gününde vatandaşların dönüş yolculuğu başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı gerçekleştirilen, İstanbul ile İzmir arasında 8,5 saati bulan seyahat süresini 3,5 saate düşüren otoyolda trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

Bursa Batı Gişeleri'nde otoyol ücretini nakit ödeyen vatandaşlar kuyruk oluştururken, Hızlı Geçiş Sistemi'nin olduğu noktalarda trafik yoğunluğu oluşmadan geçişler sağlanıyor.

Görevliler, kuyruk oluşan gişelerde trafiğin aksamadan devam etmesi için sürücüleri yönlendiriyor.

Önceki tatil dönüşlerinde yoğunluk oluşan İstanbul-İzmir kara yolunda ise yoğunluk yaşanmazken, trafik normal seyrinde akıyor.

Otoyolu kullanan sürücüler, yoldan memnun olduklarını ve ancak fiyatlarda indirim beklediklerini söylediler.

Aydın'dan Bursa'ya giden Özgür Yüksel, yeni yolu beğendiklerini ifade etti.

Yüksel, iş gereği çok seyahat ettiğini dile getirerek, "Fiyatın düşmesini ümit ediyoruz. Beni trafikten kurtardı, o anlamda iyi." dedi.

İzmir'den Bursa'ya giden Vezir Tarla ise otoyolun çok rahat olduğunu belirterek, "Normalde 6-7 saat süren yol şimdi kısa. Fiyat biraz iyi olsa daha iyi olabilir. Bundan sonra yolu kullanmaya devam ederiz." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 21:06
  1. Istanbul İzmir otoyolu
  2. Kurban Bayramı
  3. trafik

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