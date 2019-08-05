İstanbul-İzmir otobanı, ulaşımda rekabeti kızıştıracak! Süre de maliyet de azaldı bu iş otobüsçülere yaradı

Buğra Kardan

10 milyar dolarlık yatırımla Türkiye’nin en büyük projesi olan İstanbul-İzmir otoyolunda sona yaklaşıldı. Dün hizmete açılacak otoyolun 192 kilometrelik kesimi iki şehri 3,5 saatte birbirine bağlayacak. Normalde 9 saat süren yolu 5,5 saat kısaltacak olan İstanbul-İzmir otobanı ulaşım giderlerini önemli miktarda azaltacak. Zira uçak ve otomobile göre daha ekonomik olan otobüse yönelim artacak.

Uçak bileti 200 liradan başlıyor

Şu aşamada uçak bilet fiyatları cep yakıyor. İstanbul’dan İzmir’e uçmanın bedeli 200 liradan başlıyor, 600 lirayı buluyor. AnadoluJet 200-300 liradan, Pegasus 300-400 liradan, THY’den 195 - 419 liradan bilet satışı yapıyor. Bilet fiyatları gibi İstanbul havalimanlarına vaktinde gitmek, uçağa yetişmek de pahalıya mâl oluyor. Bunun için 50 ila 100 lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Uçakla yolculuk süresi de otobanla hemen hemen aynı. Nitekim İstanbul’un pek çok ilçesinden havalimanlarına gidiş 1-1,5 saat, uçakla yolculuk da 1-2 saat sürüyor.

Gişe ödemeleri de var

İstanbul’dan İzmir’e otomobille ulaşımın faturası gişelere yapılan ödemelerle kabarıyor. Örneğin İstanbul Bahçelievler’den İzmir Urla’ya ulaşmak için 170 liralık motorin aldıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nden geçmek için 110 lira, otobandan geçmek içinse minimum 70-75 lira harcamak gerekiyor. Toplam maliyet ise 340-350 lirayı buluyor.

Otobüsle seyahat daha ucuz

Otobüs fiyatları uçak ve otomobilin altında. İstanbul’dan İzmir’e gidiş biletleri 90 ila 120 lira seviyelerinde. Otobüs şirketlerinden ATS 90 liraya, Ulusoy 110 liraya, Metro 115 liraya, Pamukkale 120 liraya yolcu taşıyor. Bu makul fiyatların otobüslerin talep görmesinin önünü açacağı tahmin ediliyor.

Yollar güvenli ve konforlu

Yapım çalışmaları 2011’de başlayan; 2020’de bitmesi planlanan İstanbul-İzmir otobanı, 1 sene erken tamamlandı. Toplam uzunluğu 404 kilometre olan otobanın trafiği rahatlatacağı, yolları güvenli ve konforlu kılacağı öngörülüyor. Projenin en büyük ayağı olan Osmangazi Köprüsü 2016’da açılmış; İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 78 kilometre kısaltmıştı. Geçtiğimiz senelerde ise 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometre de bağlantı yolu hizmet sunulmuştu.