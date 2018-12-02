İstanbul-İzmir arası 25 dakika daha kısaldı

İzmir ile İstanbul arasındaki yolculuğu 9 saatten 3,5 saate düşürecek otoyol projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında İzmir’deki Kemalpaşa Kavşağı ile Manisa’daki Saruhanlı Kavşağı arasındaki 49 kilometrelik bölümü dün kullanıma sunuldu. Bu etapla birlikte aynı güzergâhta ortalama 1 saat süren yolculuk, yaklaşık 35 dakikaya indi.