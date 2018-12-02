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İstanbul-İzmir arası 25 dakika daha kısaldı

İzmir ile İstanbul arasını 3,5 saate düşürecek proje kapsamında İzmir’deki Kemalpaşa Kavşağı ile Manisa’daki Saruhanlı Kavşağı arasındaki 49 kilometrelik bölümünün kullanıma açılmasıyla bu güzergâhtaki yolculuk yaklaşık 35 dakikaya indi.

02 Aralık 2018 Pazar 10:13
İstanbul-İzmir arası 25 dakika daha kısaldı

İzmir ile İstanbul arasındaki yolculuğu 9 saatten 3,5 saate düşürecek otoyol projesi tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında İzmir’deki Kemalpaşa Kavşağı ile Manisa’daki Saruhanlı Kavşağı arasındaki 49 kilometrelik bölümü dün kullanıma sunuldu. Bu etapla birlikte aynı güzergâhta ortalama 1 saat süren yolculuk, yaklaşık 35 dakikaya indi.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 10:13
  1. Manisa
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. otoyol projesi
  5. Kemalpaşa Kavşağı
  6. Saruhanlı Kavşağı

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