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Yaşam İstanbul iyice Teksas'a döndü! Sokak ortasında silahlı çatışma
Yaşam

İstanbul iyice Teksas'a döndü! Sokak ortasında silahlı çatışma

Yeniakit Publisher
2024-07-23 18:56:00 -
İstanbul iyice Teksas'a döndü! Sokak ortasında silahlı çatışma

Zeytinburnu’nda sokak ortasında otomobil yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişi arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Kadir Temiş, silahla vurularak ağır yaralandı. Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı.

Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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