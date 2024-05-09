İstanbul İstanbul olalı böyle rezalet görmedi! Eyüp Sultan'a karşı kadeh kaldırdılar

Seçim sürecinde Eyüp Sultan Camii’nde Yasin Sûresi okuyarak göz boyayan ve mütedeyyin kesimin oylarına çöken Ekrem İmamoğlu büyük bir rezalete imza attı. İBB tarihinde ilk defa ‘Avrupa günü’ kutlaması düzenleyen İmamoğlu, milletin helal vergilerinden elde edilen parayla yabancı misafirlerine Eyüp Sultan Camii manzarası eşliğinde su gibi içki ikram etti.

Ecdadın kemikleri sızladı

Başkan Erdoğan’ı devirmek isteyen sözde mütedeyyin partilerin oylarıyla İstanbul’un başına bela olan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ecdadın kemiklerini sızlattı. İBB tarihinde ilk defa ‘Avrupa günü’ kutlaması düzenleyen Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un manevî fâtihi Ebu Eyyûb el-Ensari’nin kabrinin olduğu Osmanlı mirası Eyüp Sultan Camii manzarası eşliğinde alkollü içecek servis etti.

Alkol su gibi aktı

Türkiye’deki görev süresi dolan AB Türkiye Delagasyonu Başkanı Büyükelçi Meyer-Landrut’un veda etkinliğine dönüşen rezil kutlamaya İmamoğlu’nun yakın dostu Atina Belediye Başkanı Haris Doukas ile İstanbul’da görev yapan yabancı ülke misyon şefleri ve çok sayıda özel davetli katılırken, Haliç Kongre Merkezi Sahil Alanı’nda düzenlenen kutlamada alkol su gibi aktı. Milletin helal vergilerinden elde edilen bütçeyi alkole yatıran İmamoğlu’nun, yabancı davetlilerine rakı, şarap, bira, cin tonik ve İsrail menşeli gazlı içecekler ikram ettiği bildirildi. Skandal etkinlikte, üzerinde “16 milyon için çalışıyoruz” yazılı üniformalar giyen İBB iştirak şirketi İSTAÇ A.Ş. personelinin ellerindeki tekerlekli araçlarla organizasyon alanına kasalar dolusu içki taşıdığı görüldü. Saat 19:30’da başlayan skandal etkinlikte binlerce kadeh içkiyle dolarken, rezil kutlamanın İBB’ye faturası merak konusu oldu.



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30 yıl geriye gittik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB Başkanı seçildiği 1994 yılında İstanbul’daki belediyeye ait tüm sosyal tesislere getirdiği içki yasağını delen İmamoğlu’nun organize ettiği ve kadehlerin havada uçuştuğu rezil etkinlik, mütedeyyin çizgide siyaset yaptığını öne süren partilerin kefil olduğu CHP’nin gerçek yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Utanmadan 'Gazze' dedi

Öte yandan, içkinin su gibi aktığı ve İsrail menşeli içeceklerin servis edildiği skandal toplantıda konuşan İmamoğlu büyük bir pişkinliğe imza atarak Gazze’deki soykırımı dile getirdi. Programda Siyonizm destekçisi Haçlı Batı’nın elçilerine hitap eden İmamoğlu’nun, burada yaptığı konuşmada, Refah’a yönelik katliam planına değinerek, “tüm ülkeleri, bu vahşete ‘dur’ demeye” çağırması büyük bir ikiyüzlülük örneği olarak yorumlandı.