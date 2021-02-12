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Yaşam İstanbul imsak vakti ne zaman?
Yaşam

İstanbul imsak vakti ne zaman?

İstanbul imsak vakti ne zaman? Recep ayının ilk gününü oruçla geçirip akşamında 20 rekattan oluşan nafile namaz kılmanın çok sevap olduğu İslam alimleri tarafından belirtilmektedir. Bu anlamda vatandaşlar yarın oruç tutmak için imsak vakitlerini araştırıyorlar. İstanbul imsak vakti saat kaçta? İşte 13 Şubat 2021 İstanbul imsak saati...

Yeniakit Publisher
2021-02-12 19:21:00 -
İstanbul imsak vakti ne zaman?

Recep ayı, mübarek üç ayların başlangıcı olan, Allah'ın rızasını kazanmak için dua ve ibadetle geçirilmesi tavsiye edilen en kıymetli aylardan biridir.

İstanbul imsak vakti ne zaman?

İstanbul 13 Şubat imsak vakti: 06:29

2021 üç aylar takvimi

Diyanet İşleri 2021 yılı dini günler takvimini yayınladı.Bu yıl üç ayların başlangıcı 13 Şubat 2021 Cumartesi gününe denk geliyor.Üç ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 18 Şubat Perşembe gerçekleşecek.Miraç Kandili 10 Mart günü, Berat Kandili ise 27 Mart günü idrak edilecek. Ramazan ayı ise 13 Nisan'da başlayacak.

Üç aylar duası

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır."Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân."

 

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