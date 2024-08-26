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Gündem İstanbul için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor
Gündem

İstanbul için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Yeniakit Publisher
2024-08-26 18:08:00 - 2024-08-26 18:09:14
İstanbul için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

İstanbul'da yarın kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi olmak üzere yerel kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 07.00 ila 12.00 saatlerinde kentin kuzey ilçeleri ve Boğaz çevresi başta olmak üzere yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Tam İstanbul susuz kalacak, biz de Ekreme giydireceğiz derken şu Allah'ın işine bak. 
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