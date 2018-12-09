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İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

İstanbul'da da etkisini göstereceği öngörülen soğuklarla birlikte, mega kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor.

09 Aralık 2018 Pazar 00:12
İstanbul için tarih verildi: Kar geliyor!

Sayısal modellere dayalı uzun vadeli analizlere göre, bu kış yurdumuz Sibirya üzerinden gelecek dondurucu soğuk hava ataklarının etkisinde kalabilir.  Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen deEge bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı bir kış öngörülürken, Karadeniz üzerinde oluşacak yağış kütlelerinin de etkisiyle, İstanbul’da kışın sert geçeceği tahmin ediliyor. 

Hava Forum'da yer alan ve uzun vadeli sayısal analizlerden derlenen bilgiye göre, İstanbul'da mevsimin ilk kar yağışı 27-31 Aralık tarihleri arasında bekleniyor. Ancak meteorolojik tahminlerde süre uzadıkça tahmin tutarlılığının düştüğü göz önüne alındığında, kesin bir tarih vermek için henüz erken olduğu da bir gerçek. 
 

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 00:12
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