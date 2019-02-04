0553 313 94 23

İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!

ORC Araştırma şirketi 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

04 Şubat 2019 Pazartesi 14:28
İstanbul için son anketin sonuçları açıklandı!

24 Haziran seçimlerini en az yanılma payı ile bilen ORC, 31 Mart yerel seçimleri için İstanbul'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

4 puan fark var

28 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında 5 bin 950 kişi ile yüz yüze görüşme yöntemi ile yapılan ankette AK Parti Adayı Binali Yıldırım ile CHP Adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark 4 puan olarak belirlendi.

Binali Yıldırım yüzde 43,6

Araştırmaya katılanların yüzde 43,6'sı 31 Mart'ta tercihini Binali Yıldırım'dan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 39,7'lik kesim Ekrem İmamoğlu'na oy vereceği yönünde görüş bildirdi.

Kararsızlar yüzde 13,9

Aynı ankette bu iki isimden hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 13,9 olarak belirlendi.

İşte yapılan anketten çıkan sonuç;

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 14:28
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Binali Yıldırım
  4. İmamoğlu

YORUM YAZ

  • misafirmisafir31 dk önce
    hangi anket firmasi : ORC.. ANLA§ILDI :)))
  • zülfikar Hayberzülfikar Hayber34 dk önce
    Bence binali kaybedecek. Hdpkk oyları chp ye kayacak ama yinede küçük bir umut var. Son iki ayda poşet vb saçmalıklar yapılmazsa binali ipi göğüsleyebilr hatta özhaseki geri çekilir yerine fetöcü olmayan bir aday koyulursa fetö projesi ve şişrmesi mansur yavaş dahi yenilebilir...
  • RABİM BİZİ NEKADAR SEVİYO BİR DÜŞÜNÜN IRAK SURİYE OLMAKÇOKOLAY CHP HEP UYANIK TUTUYO BİZİ DÜŞÜNÜNCE BİOKADARDAHA RABİM SANA ŞÜKÜRLEROLSUN DİYOM RABİM BİZİ NEKADAR SEVİYO BİR DÜŞÜNÜN IRAK SURİYE OLMAKÇOKOLAY CHP HEP UYANIK TUTUYO BİZİ DÜŞÜNÜNCE BİOKADARDAHA RABİM SANA ŞÜKÜRLEROLSUN DİYOM 35 dk önce
    Allah chpyi bu miletin başından ayırmasınki yoksa bumillet uyur haçlı zalimine teslimeder ülkeyi
  • adem şenadem şen36 dk önce
    EMEKLILIKTE YAŞA TAKILANLAR ıstanbul un kilit seçmeni.
  • Kocasolak Kocasolak 38 dk önce
    CHP bu kadar yakın mı oy alacakmış, Ak parti 15 Temmuz’da dövülen imamlara sahip çıkmadı. Mahir Ünal gibi adamlar Nurettin yıldız, İhsan Şenocak gibi ak partiye çalışan hocalara saldırınca, olan bu.Bindiği dalı kesti, şimdi düşünüyorum diye dahi bağıramıyor.
  • acele kazık lazım istanbula uyuyanlara acele kazık lazım istanbula uyuyanlara 40 dk önce
    pislikiçinde olmakistiyen 24 seneöncesini unutan yüzde 39 neacı zalim acele isteniyo
  • ......40 dk önce
    Vay be!!! İnsanoğlu çiğ süt emmiş derler ya. Aynen öyle gibi. Koskoca, dağ gibi, adam gibi adam, bakanlık, başbakanlık yapmış, efendi, dürüst, mert Binali YILDIRM dururken, Ekrem İMAMOĞLİ denen neredeyse dünkü çocuk sadece 4 puan farkla yüzde 39 oy alabiliyor. Vayyy be ki vayyy beee!!!!
  • aliali44 dk önce
    imam içimizden biri değişiklik iyi olur inşallah

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

300 kişi hastaneye kaldırıldı! Kaymakam duyurdu: Suları kestik
  1. 300 kişi hastaneye kaldırıldı!..
  2. Taksim Meydanı'nda şüpheli çanta alarmı!
  3. Tekirdağ'da FETÖ operasyonu! 3 kişi..
  4. Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş..
  5. Afganistan'da çatışma! 17 ölü
  6. Adnan Oktar soruşturmasında kan..
  7. Finansal kesim dışı firmaların net..
  8. Paralimpik okçular Ankara'da kampa girdi
  9. İstanbul Boğazı'nda korkutan yangın
  10. "AB-Japonya Ekonomik Ortaklık..
  11. Marmara'da korkutan görüntü! Çok nadir..
  12. İlçede büyük karışıklık! 300'e yakın..
  13. Emiliano Sala'dan haber var! Uçağının..
  14. Galatasaray'da Hatayspor maçı..
  15. FETÖ'nün sözde "büyük bölge imamına"..
  16. Katar Emiri Al Sani Kuveyt'te
  17. Bahçeli'den "İlber Ortaylı" açıklaması
  18. Tahran yönetimi Irak'taki saldırıyı..
  19. AB'den darbeye destek! 10 ülke resmen..
  20. AB üyesi 10 ülke Guaido'yu "geçici..
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
Rusya'dan çok tehlikeli adım! Halüsinasyon ve baş ağrısına yol açıyor
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
Siyaset kulislerini sarsan iddia! Melih Gökçek yeniden aday olacak
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
ABD'nin kucağındaki ülkeden şok iddia: Venezuela'dan 3 ton altın satın aldık!
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı! "Biz FETÖ'yü hoca bilirdik..."
Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"
Görülmemiş gözdağı... "Savaş kapıda! ABD Vietnam'dakine benzer bir durumla karşılaşacak"

Günün Karikatürü

03 Şubat 2019
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
Komşunun füzesi İsrail’i korkuttu! ‘Bizi yok etmeye çalışıyorlar’
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor