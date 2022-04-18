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Yaşam İstanbul için kritik deprem uyarısı! O ilçelerde 91 bin bina yıkılacak
Yaşam

İstanbul için kritik deprem uyarısı! O ilçelerde 91 bin bina yıkılacak

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, İstanbul'un 13 ilçesinin depreme karşı büyük tehlikede olduğunu belirterek olası bir depremde 91 bin binanın yıkılacağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 13:24:00 -
İstanbul için kritik deprem uyarısı! O ilçelerde 91 bin bina yıkılacak

İstanbul'da başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar, olası büyük depreme karşı uyarılarını ve çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi cephesinden deprem ihtimaline ilişkin korkutan uyarılar geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti. Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.

13 ilçede tehlike

Tut, "Bu bölgeler Haliç'in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece" diye konuştu.
Ayrıca 2012'den beri İstanbul'da 79 bin 891 riskli bina tespit eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bu binaların 72 bin 490'ını yıktı.

91 bin bina yıkılacak

İBB bir süre önce İstanbul'un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başlamıştı. İBB tarafından hazırlanan raporda 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar göreceği tahmin edilmişti.

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