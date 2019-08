İstanbul için korkutan deprem uyarısı: Büyük tehdit devam ediyor

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

Sabah saatlerinde İzmir'de merkez üssü Kuşadası Körfezi, Seferihisar açıkları olan 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İzmir’de meydana gelen depremin ardından Denizli'de peş peşe iki deprem meydana geldi.

4.2 büyüklüğündeki ilk deprem sonrası meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından yeniakit.com.tr’ye konuşan Kandilli Rasathanesi Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ali Pınar, şu ifadeleri kullandı:

“Yıkılan binalar olduğu söyleniyor. Umarım can kaybı yoktur. Lakin Ege’de meydana gelen bu depremler, İstanbul’dan farklı bir fay hattında gerçekleşiyor. Bu sebeple İstanbul’a yönelik deprem tehdidinde bir değişiklik olmadı. Ne var ki İstanbul’da beklenen büyük deprem tehdidi halen devam ediyor. İnsanlarımız deprem konusunda bilinçlenerek her an için hazır olmalı.”