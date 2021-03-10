İstanbul için flaş karar! Otobüslerde yüzde 50 doluluk şartı kalkıyor
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan karara göre; otobüs firmaları ruhsatlarına göre yolcu alabilecek. Yani daha önce alınan yüzde 50 doluluk şartı kalkıyor.
İstanbul'da yüzde 50 doluluk oranıyla ile seyahat eden otobüs firmaları bundan böyle ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu taşıyabilecek. Karar İl Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alındı.
HES kodu sorgulanması zorunlu
İçişleri Bakanlığınca seyahat edenlerin mağduriyet yaşamaması amacıyla yayımlanan genelde hatırlatıldı. Bu doğrultuda HES kodu sorgulanması zorunlu olduğu belirtildi.
Covid-19 tedbirlerine uymak kaydıyla otobüslerin, ruhsatlarında belirtilen yolcu kapasitesi oranında yolcu alabileceği ifade edildi.