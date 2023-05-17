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Gündem İstanbul için büyük tehdit: İETT! Faciadan dönüldü
Gündem

İstanbul için büyük tehdit: İETT! Faciadan dönüldü

Yeniakit Publisher
2023-05-17 11:58:00 - 2023-05-17 12:02:19
İstanbul için büyük tehdit: İETT! Faciadan dönüldü

Sarıyer’de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilen İETT otobüsü, önce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe, ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle faciadan dönülen kazada direk yola devrilirken, trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan boş İETT otobüsünün şoförü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, kayan otobüs ise otomobile çarptı.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, trafikte yoğunluk oluştu.

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