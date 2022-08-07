İstanbul hizmete aç Ekrem gezmelerde gününü gün ediyor

Artvin’e gelen İstanbul İmamoğlu, bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Artvin Belediyesini ziyaret eden İmamoğlu, Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve belediye çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı.

İşleri güçleri heykel

Artvin halkoyunları ekibinin gösterisini izleyen İmamoğlu, Başkan Elçin’le makamında bir süre görüştü. İmamoğlu, daha sonra Türkiye’nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’ye giderek burada vatandaşlarla bir araya geldi.

İmamoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, İstanbul Zeytinburnu’ndaki Balıklı Rum Hastanesi’nde çıkan yangına ilişkin şunları söyledi:

“Balıklı Rum Hastanesi hafta içinde kötü bir yangın geçirdi. Yangın günü oradaydım. Dün de heyetimizi yolladım. Genel Sekreter’imiz ve yardımcılarını. Hasar tespitleri yapıldı.

Rum Hastanesine destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak İstanbul halkı adına yaklaşık 150 yıldır şifa dağıtan böyle bir merkezin varlığına katkı sunma adına hazır olduğumuzu bütçemizle ve bütün katkılarımızla hazır olduğumuzu kendilerine ilettim. Başhekimle görüşmüştüm, bugün de vakfın başkanı beni aradı. Hafta içi bir görüşme yapacağız. Üzerimize hangi vazife düşüyorsa da yerine getireceğiz. Büyük geçmiş olsun. Can kaybı olmaması hepimizin en çok sevindiği şey.”

İstanbul’da bulunmaktan sıkılan, sürekli il dışına çıkan İmamoğlu’na, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, CHP Artvin İl Başkanı Ahmet Biber de eşlik etti.