İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım

29 Ekim 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı, CHP zihniyeti ve sol medya tarafından sürekli saldırıya uğruyor. Dünyanın hayran kaldığı dev yapıyı kötülemek isteyen solcular, her defasında türlü oyunlara başvursada buhrana uğruyor. Açılışından bu yana yapıldığı yerin mevsim dolayısıyla yanlış olduğu, su baskınının yaşandığı gibi türlü saldırılara ve iftiralara uğramasına rağmen, hepsinin yalan olduğu anlaşıldı. Zaman zaman hala saldırılar devam ederken eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Hadi CHP'liler eyleme"

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Luton Havalimanı'nda yaşanan su baskınını Twitter hesabından paylaştı. CHP'lilerin ve sol medyanın daha önce yaptığı karalama kampanyasına gönderme yapan Gökçek, bunu da İstanbul Havalimanı diye paylaşılacağına dikkat çekerek, "LONDRA LUTON HAVALİMANI SU BASKININA UĞRAMIŞ... HADİ CHP’LİLER EYLEME..." notunu düştü.



Sosyal medya kullanıcıları da aynı fikirde

Solcuların saldırılarına alışık olan vatandaşlar da Gökçek'le aynı fikirde. Gökçek'in paylaşımının altına yorum yazan birçok vatandaş, dikkat çeken yorumlar yaptı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı bu videonun önümüzdeki günlerde sol medya tarafından İstanbul Havalimanı diye yedirmeye kalkılacağı yorumunu yaptı.









