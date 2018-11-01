İstanbul Havalimanı’ndan tarifeli seferler başladı

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul Havalimanı’ndan ilk tarifeli seferini icra edildi. İstanbul’dan kalkan THY uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı’nda su takıyla karşılandı. İstanbul Havalimanından saat 11.15’te havalanan uçakta THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, şarkıcı Mustafa Keser, davetli basın mensupları ile bazı yolcular yer aldı.

Yolcuları, havalimanından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ile bazı yöneticiler uğurladı. Bilet kontrolünün ardından yolculara körüklerde çiçek verildi.

İlk uçuşa katılan Aycı, 349 yolcu kapasiteli “Boeing 777” uçağını gezerek, yolcularla selamlaştı. Yolculara, havalimanıyla ilgili düşüncelerini soran Aycı, seferlere ilişkin de bilgi verdi.

Aycı: bundan sonra görev bizde

Pek çok parametreden bakıldığında dünyanın en büyük havalimanlarından biri olan bu muhteşem yapıyı dünyayla buluşturduklarını ve tanıştırdıklarını vurgulayan Aycı, “Bu büyük vizyonu koyan, bu liderliği koyan, bu ufku gerçekleştirmek üzere herkesi bu hedefe kilitleyen Sayın Cumhurbaşkanımıza başta teşekkür ve şükranlarımızı iletiyoruz” diye konuştu. Aycı, şöyle devam etti: “Bundan sonra görev bizimdir. Bundan sonra vazife bizimdir. Bu ülkenin bayrak taşıyıcısı olarak, sancak taşıyıcı olarak bundan sonra sancak emanetimiz. Yani milletimizin ve devletimizin emaneti THY’nin emanetidir. Sancak artık dünyanın en büyük havalimanında bizimle beraber uçmaya devam edecek.”

“Burayı tüm dünya ile paylaşacağız ve yaşayacağız”

Aycı, İstanbul Havalimanı ile Türkiye’nin potansiyelini daha iyi ortaya çıkaracağını, dünyayla bağlantının, dolayısıyla ziyaretçi sayısının daha da artacağını, İstanbul’un dünyanın havacılık merkezi olacağını belirtti. Dünyanın sivil havacılık merkezinden hep birlikte uçacaklarını ifade eden Aycı, “Burayı birlikte tüm dünya ile paylaşacağız ve yaşayacağız” değerlendirmesini yaptı. THY’nin bu büyümenin bayraktarlığını yapacağını vurgulayan Aycı, bütün paydaşların bu büyümeden payını alacağını kaydetti.

Başkent Ankara’ya gerçekleştirilen ilk uçuşun çok önemli olduğunun altını çizen Aycı, “Zafer anıtımızdan zafer şehrimize uçacağız. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi. Konuşmanın ardından uçağın sefere başlaması için hazırlıklar tamamlandı. THY uçağındaki yolculara sefer öncesinde İstanbul Havalimanı’ndan yapılan ilk uçuş hatırası olarak bazı hediyeler takdim edildi.

Bakan Turhan kuleden tebrik etti

Törende uçuş kartını alan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, kuleden telsiz aracılığıyla uçaktaki yolculara hitap etti. Bakan Turhan, yolculara ve mürettebata iyi yolculuklar dileyerek, “Ben Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan. İstanbul Havalimanı’ndan kalkan ilk uçağın yolcuları olarak sizleri tebrik ediyorum. Dünya sivil havacılık tarihine altın harflerle yazılacak olan bu seyahatin mensupları olarak çok şanslısınız. Hayırlı yolculuklar diliyorum. Sağlık, selamet içerisinde gidin, gideceğiniz yere varın ve sağlık selamet içinde eve dönmenizi yüce Rabb’imden diliyorum. Selamlarımı, saygılarımı arz ediyorum” diye konuştu.