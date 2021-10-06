İstanbul Havalimanı'nda yakalanan şüpheli bakın kim çıktı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü FETÖ/PDY’nin yurt dışı yapılanmasına ilişkin yürütülen bir soruşturmada kapsamında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçlaması ile İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından aranan firari T.N.B.’nin, 27 Eylül Pazartesi günü tarifeli uçakla Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’ten uçakla İstanbul’a geleceği istihbaratı alındı.

Sabaha karşı 04:30’da Bişkek’ten havalanan ve FETÖ şüphelisi T.N.B.’nin de içinde olduğu uçak, 27 Eylül Pazartesi günü saat 10:20’de İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

Uçaktan inerek Dış Hatlar Geliş Terminali’nde pasaport kontrolüne giren T.N.B., havalimanı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması üyesi olduğu iddiasıyla pasaport kontrolüne takılan ve polis tarafından gözaltına alınan T.N.B., işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı gün sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şubesine teslim edildi.

2 gün boyunca ifadesi alınan T.N.B.’nin, adının karıştığı örgütle ilgili herhangi bir bilgi paylaşıp paylaşmadığı bilinmezken; örgütün yurt dışı yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla İstanbul 6.Sulh Ceza Hakimliğince aranan zanlının, merkezi Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan ve Orta Asya’daki FETÖ faaliyetleri için kritik öneme sahip Kazakistan-Türk İş Adamları Derneği (KATİAD) üyesi olduğunu itiraf ettiği belirtildi.

Emniyet ifadesinde, söz konusu derneğe üye olduğu gerekçesi ile Türkiye’ye gelmekten çekindiğini anlatan T.N.B., elektrik mühendisi olduğunu, Bişkek'te bulunan derneğe firma sahibi olduğu zamanlarda üye olduğunu söyledi.

Bu derneğin FETÖ’nün kontrolünde olduğundan dolayı aranmasının olabileceğini düşünerek Türkiye’ye gelmekten kaçındığını ifade eden firari şüpheli, bu nedenle uzun süredir ülkeye ayak basmadığını, daha fazla dayanamayarak yargılanmak üzere Türkiye’ye geldiğini anlattığı iddia edildi.

Serbest bırakıldı

İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü’nde 2 gün boyunca sorgulanan T.N.B., ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 29 Eylül’de İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlı, sevk edildiği savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Orta Asya yeni üs

Güvenlik ve istihbarat raporları, FETÖ'nün Orta Asya’da yeniden gizli bir yapılanma içine girdiğini, örgütün Kazakistan ve Kırgızistan başta olmak üzere Türk Cumhuriyetlerinde yeniden güç toplamaya çalıştığını gösteriyor.

Ülkeden çok sayıda FETÖ üyesinin bu coğrafyaya kaçmayı tercih ettiği belirtilirken, örgütün bu bölgeyi yeniden yapılanma için ‘üs' olarak kullandığı iddia ediliyor.