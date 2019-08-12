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İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!

Temmuz ayında 39 bin 804 seferin icra edildiği İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçak iniş-kalkış yaptı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:38
İstanbul Havalimanı'nda sefer yoğunluğu!

Bu yılın temmuz ayında 39 bin 804 seferin yapıldığı İstanbul Havalimanı'ndan bir saatte ortalama yaklaşık 53,5 uçağın iniş-kalkış yaptığı belirlendi.

AA muhabirinin DHMİ verilerinden derlediği bilgiye göre, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasite hizmet vermeye başlayan İstanbul Havalimanı'nda ocak-temmuz döneminde yolcu ve sefer yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde iç hatta 5 milyon 679 bin 299, dış hatta 16 milyon 463 bin 751 yolcu hizmet aldı.

Havalimanında, 7 ayda 22 milyon 143 bin 50 yolcunun ağırlandığı belirlendi.

Temmuz ayında ise 1 milyon 519 bin 52 iç, 4 milyon 681 bin 166 dış hat olmak üzere toplam 6 milyon 200 bin 218 yolcu İstanbul Havalimanı'nı tercih etti.

İstanbul Havalimanı, yılın ilk yedi ayında gelen ve giden uçaklardan oluşan hava trafiği olarak da hareketli dönem geçirdi.

İç hatta 37 bin 591 dış hatta 105 bin 880 olmak üzere toplam 143 bin 471 sefer, 7 aylık dönemde İstanbul Havalimanı'ndan icra edildi.

Geçen ay havalimanından, iç hatlarda 9 bin 702, dış hatlarda 30 bin 102 olmak üzere toplam 39 bin 804 uçağın geliş-gidiş yaptığı hesaplandı.

Bu dönemdeki tüm seferlerin 141 bin 148'i ticari uçuş olarak yapıldı. İç hatta 36 bin 708, dış hatta 104 bin 440 ticari sefer, bu yılın ilk 7 ayında İstanbul Havalimanı'ndan yapıldı.

Ocak-temmuz döneminde, İstanbul Havalimanı'nda geliş ve gidiş yapan uçaklarla, 198 bin 724 ton bagaj, kargo ve posta yükü taşındı.

İç hatta 32 bin 45, dış hatta 166 bin 679 ton yük, bu havalimanından 7 ayda icra edilen uçuşlarla nakledildi.

Bir uçakta ortalama 156 yolcu

Sadece temmuz ayındaki hava trafiği dikkate alındığında, İstanbul Havalimanı'ndan, bir saatte 53,5 uçağın geliş-gidiş seferi icra ettiği hesaplandı.

Ayrıca, bu ayda, havalimanını kullanarak, iniş ya da kalkış yapan bir uçakta ortalama 156 yolcunun seyahat ettiği belirlendi.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:38
  1. İstanbul Havalimanı
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