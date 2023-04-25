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Gündem İstanbul Havalimanı’nda seçim hareketliliği
Gündem

İstanbul Havalimanı’nda seçim hareketliliği

Yeniakit Publisher
2023-04-25 18:40:00 -
İstanbul Havalimanı’nda seçim hareketliliği

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi çerçevesinde yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için İstanbul Havalimanında hazırlıklar başladı. Seçim için gerekli olan sandıklar ve oy kabinleri gelen ve giden yolcu katlarına kuruldu.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türk vatandaşların İstanbul Havalimanı’nda oy vermesi için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı.

14 Mayıs’ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi kapsamında Yurt dışındaki vatandaşların oy kullanabilmeleri için Dış Hatlar terminalinde bulunan gelen ve giden yolcu katlarında sandıklar ve oy kabinleri kuruldu.

Seçmenler 6’sı geliş, 6’sı gidiş katı olmak üzere toplam 12 sandıkta oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı karara göre ise 27 Nisan Perşembe günü itibariyle oy verme işlemine başlanacak. Oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00’a kadar devam edecek.

Seçimler bittikten sonra ise oy sayımları da burada yapılacak.
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