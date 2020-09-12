İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yurda girmek isteyen Lübnanlı yakalandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Havalimanı'nda, Türkiye'ye kaçak giriş için para karşılığı temin ettiği sahte pasaportu bir yolcuya veren İsveçli ile bu pasaportu kullandığı belirlenen Lübnanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül'de, Lübnanlı M.M'nin başkasına ait İsveç pasaportu ile yurda girmeye çalıştığını tespit etti.

Yakalanan M.M ile yapılan mülakatta, İsveç pasaportunu 15 bin dolar karşılığında transfer katı tuvaletlerinde yabancı uyruklu bir kişiden aldığını, pasaportu kendisine veren kişinin bilgilerini verebileceğini söyledi.

Kamera kaydı incelemelerinde bu kişinin İsveç vatandaşı K.İ (55) olduğu, şüphelinin İstanbul Havalimanı'ndan taksi ile ayrıldığı belirlendi.

Aynı gün, bir yolcunun valizinin çalındığına yönelik şikayetinin ardından kamera görüntülerini inceleyen polis, K.İ'nin kendi valizi haricinde şikayetçinin de valizini aldığını gördü.

Şüpheli, 10 Eylül'de Aksaray'daki bir otelde beraberindeki iki valizle yakalandı. Havalimanına getirilen K.İ'nin çaldığı valizde, şikayetçiye ait özel eşyalar olduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından K.İ'nin, "göçmen kaçakçılığı” ve "açıktan hırsızlık" suçlarından sevk edildiği adliyede tutuklandığı, Lübnanlı yolcunun ise "sahte pasaport" kullanımından dolayı sınır dışı edildiği bildirildi.



