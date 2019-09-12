0553 313 94 23

İstanbul Havalimanı’nda pırlanta operasyonu kamerada

İstanbul Havalimanı’nda kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri 500 bin lirayı bulan pırlanta, polis tarafından tespit edilerek ele geçirildi.

12 Eylül 2019 Perşembe 12:02
İstanbul Havalimanı’nda pırlanta operasyonu kamerada

İstanbul Havalimanı’nda kaçak olarak Türkiye’ye sokulmak istenen piyasa değeri 500 bin lirayı bulan pırlanta, polis tarafından tespit edilerek ele geçirildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.


Alınan bilgiye göre, 30 Ağustos’ta özel bir havayollarına ait uçakla Hindistan’ın Mumbai şehrinden İstanbul’a gelen Y.D. isimli bir yolcu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube ekipleri tarafından takibe alındı. Şüpheliyi İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş peronunda durduran polis, bagajında yapılan aramalarda 9 adet klipsli poşet içerisinde toplam ağırlığı 69,57 gram gelen piyasa değeri 500 bin lirayı bulan pırlanta ele geçirdi. Bunun üzerine ekipler yasa dışı yolla ülkeye sokulmak istenen pırlantaya el koyarken, hangi ülke vatandaşı olduğu açıklanmayan yolcunun Mumbai üzerinden İstanbul’a geldiği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Y.D. hakkında kaçakçılık suçlarına muhalefet kanununa göre işlem yapılarak savcılık talimatı ile serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 12:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Plato Sanat, Contemporary İstanbul medya sponsoru oldu
    1. Plato Sanat, Contemporary İstanbul..
    2. İtalya’dan Denizli’ye şifa bulmak için..
    3. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    4. ‘Aydıntepe Turizmine Kadın Eli’..
    5. "Şampiyonluk yaşamak istiyorum"
    6. Otların temizlenmesi için yakılan ateş..
    7. Aybet ile Kass bir araya geldi
    8. Yalova’da kaçak sigara operasyonu
    9. Bakan Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı ile..
    10. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Fransız..
    11. Büyükşehir ‘ortak akıl’ ile büyüyor
    12. Telefon dolandırıcıları jandarma..
    13. Hakkari’de Fenerbahçe futbol okulu..
    14. MSB: "Suriye’de Fırat’ın doğusunda..
    15. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür..
    16. Çocuğunun sınıfı değişmedi diye..
    17. Yeşilyurt Belediyespor’da işler..
    18. Ayvalık’ta 8 mülteci ve 1 organizatör..
    19. Pancu: Sergen'e onu yemek yasaklanmıştı
    20. Gökyüzünün efsâne kanatları..
    21. Ermenek’e yeni yollar açılması için..
    22. Polisten Hakkari kadın takımına nakdi..
    23. HUDER'den "Diyarbakır anneleri"ne destek
    24. Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 1 ölü,..
    25. Konak’ta spora desteğe devam
    26. Haliliye’de parklar peyzajla süsleniyor
    27. Osmangazi’de basketbol heyecanı
    28. Londra Borsası’na 39 milyar dolarlık..
    29. Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1..
    30. HDP önünde eylem yapan annelere..
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Kadir İnanır ve Yılmaz Erdoğan'a tepki! 'Özür dileyip, HDP binasının önüne gidin'
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Muharrem İnce 'Birileri düğmeye bastı’ dedi ve ekledi: Hata yaptım
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı