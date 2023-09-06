  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü
Yaşam

İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü

Yeniakit Publisher
2023-09-06 02:06:00 -
İstanbul Havalimanı'na yıldırım düştü

İstanbul Havalimanı uçak park alanlarının bulunduğu bölgeye yıldırım düştü. 2 personel hastaneye kaldırıldı.

Olaydan etkilenen iki personel tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kısa bir süre uçuş operasyonları dururken, İstanbul Havalimanı'na iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı.

Yağmurun şiddetini azalmasıyla birlikte hava ulaşımı normale dönerken uçuşlar gecikmeli olarak gerçekleştiriliyor. Bu arada olumsuz hava koşullarının etkili olduğu saatlerde uçak park alanlarının bulunduğu alana yıldırım düştü. Olaydan etkilenen iki personel hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İstanbul'da sel felaketi! Araçlar suya gömüldü
İstanbul'da sel felaketi! Araçlar suya gömüldü

Yaşam

İstanbul'da sel felaketi! Araçlar suya gömüldü
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı
Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı

Gündem

Metro İstanbul açıkladı! Bazı metro hatları kapatıldı

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'
Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'

Gündem

Bakan Koca'dan İstanbul açıklaması! 'Hastanemiz hizmet veriyor'

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı
İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı

Yaşam

İstanbul'da korku dolu anlar! Anne sele kapılan çocuğunu son anda kurtardı

İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı
İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı

Gündem

İçişleri Bakanı Yerlikaya İstanbul'daki son durumu açıkladı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23