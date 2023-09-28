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Yaşam İstanbul Havalimanı yolu kapandı
Yaşam

İstanbul Havalimanı yolu kapandı

Yeniakit Publisher
2023-09-28 19:28:00 -

İstanbul'da etkisini artıran yağış dolayısıyla İstanbul Havalimanı yolunda toprak kayması meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken araçlar mahsur kaldı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından kentin bazı noktalarında sabah saatlerinde başlayan yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Avrupa Yakası'nda Fatih, Zeytinburnu, Bayrampaşa, Güngören, Beşiktaş ve Şişli ilçelerinde hafif yağış gözlenirken, Silivri, Büyükçekmece, Çatalca, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenyurt, Sultangazi, Küçükçekmece'de kuvvetli yağış görüldü.

Anadolu Yakası'nda ise Kavacık ve Çekmeköy'de yağış etkili oldu.

Yağış toprak kaymasına neden oldu

İstanbul Havalimanı yolunda kuvvetli yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. Yol trafiğe kapanırken, araçlar yolda kaldı.

Arnavutköy'de kayganlaşan yolda meydana gelen kazada ise çok sayıda araçta hasar oluştu.
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Sultangazi Atatürk Bulvarı'nda yolu su basması nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu'ndan açıklama

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçenin bazı ana arterlerinde olumsuzluklar yaşandığını belirterek, "Yağışın hemen ardından ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Özellikle Toros Caddesi'nde yaptığım incelemelerde sorunun atık su giderlerinden kaynaklandığını tespit ettik. Hızlıca gerekli tedbirleri aldık. Çok kısa sürede çözüme kavuşturacağız. Genel anlamda ilçemizde durumun kontrol altında olduğunu komşularımızla paylaşmak isterim." ifadelerini kullandı.

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