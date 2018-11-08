THY - Yeni Havalimanı Promosyon - Kıbrıs Bakü
0553 313 94 23
impression

“İstanbul Havalimanı ülkemizi hub yapacak”

Editörümüz Buğra Kardan'a açıklamalarda bulunan Pegasus'un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, “Üçüncü havalimanı ülkemizi bu bölgede iddialı ve önemli kılacak, hub yapacaktır. Taşımacı firmalar talep görecek, daha çok müşteriye hizmet edecektir” dedi.

08 Kasım 2018 Perşembe 09:59
“İstanbul Havalimanı ülkemizi hub yapacak”

İlk etabı 6 milyar Euro’ya mal olan İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar başladı. Milyonlarca yolcunun yararlanacağı havalimanında yerini alan firmalar, kârlarına kâr katmayı hedefliyor. Bu firmalardan Pegasus’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İstanbul Havalimanı’nın ticareti önemli oranda arttıracağını dile getirdi. Havalimanının ekonomide yeni bir ufuk açacağını işaret eden “İhracat ile ilgili daha olumlu, daha iyi haberler gelecek” dedi.

Yatırımların önü açılacak

Yeni yatırımların önünün açılacağını da kaydeden Sabancı, “Üçüncü havalimanı ülkemizi bu bölgede iddialı ve önemli kılacak, hub yapacaktır. Taşımacı firmalar talep görecek, daha çok müşteriye hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

Sabancı, ayrıca İstanbul Havalimanı’na taşınacaklarını ve ilgi odağı olacaklarını vurguladı.

Üç yolcudan birini taşıyor

Pegasus’un pek çok şirket tarafından örnek alındığını anlatan Sabancı, “Başarılı olan, ülkenin önemli markalarından biri haline gelen bu şirket, müşteri adedi ile beğeni topluyor. Her sene 30 milyon yolcuya hitap ediyor. Yani her üç yolcudan birini taşıyor ve her yönü ile takdir ediliyor” açıklamasını yaptı.

Her ortamda girişimciliğin önemine değinen Ali Sabancı, gençlere şöyle seslendi: Risk alın, atılgan olun. Girişimcilik için ailenizin varlıklı olmasına, birikiminizin bulunmasına gerek yok. Girişimci adedimiz artmalı. Üretimi ve ihracatı arttırmanın, ekonomiyi atağa kaldırmanın formülü bu. Girişimciliğe önem vermek durumundayız. Bunun için yapmamız gereken kendimize güvenmek, yürekli olmak.

Avrupalılardan yakın markaj

İddialara göre yeni havalimanı ile Avrupalı robot, radar ve uçak üreticileri yakından ilgileniyor. Alman ve İtalyan şirketler yatırım alanlarını, imkânlarını araştırıyor, imalat ile ilgili teşvikleri ele alıyor.

300’ün üzerinde destinasyona uçuş

İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekare alana inşa edilecek. Projenin diğer etapları yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar yapılacak. Her sene 200 milyon yolcu, 5,5 milyon ton yükün taşınacağı havalimanından 300’ü aşkın destinasyona uçuş yapılacak. 225 bin aile ekmek yiyecek.

Haber Tarihi: 08 Kasım 2018 Perşembe 09:59
  1. İstanbul Havalimanı
  2. Pegasus’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı
  3. Ali Sabancı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilerden kaçanları almadıkları için özür diledi
    1. Nazilerden kaçanları almadıkları için..
    2. Vakıf Emeklilik’ten gençlere özel..
    3. Vakıf Katılım İzmit Şubesi açıldı
    4. Cedi Osman sakatlandı, Cleveland..
    5. “Girişimcilikte eksiklik giderilmeli”
    6. Yunan sunucu Türk silahlarını..
    7. Yerli üretim ve verimlilik büyüme..
    8. Kırklareli’nde vatandaş, marketteki..
    9. “Sağlam Kart” 2. yaşını kutluyor
    10. Enflasyona üçlü kıskaç
    11. Operasyonel kârlılıkla hedef büyüttü
    12. Bunu da yaptılar! Görenler ayırt edemedi
    13. Dolar ne kadar?
    14. Erdoğan'ın masasındaki ankette dikkat..
    15. Bakan Soylu açıkladı: Düşürmeyi başardık
    16. 2019 asgari ücret ne olur
    17. “İstanbul Havalimanı ülkemizi hub..
    18. ABD'nin PKK hamlesinin ardından tuzak..
    19. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    20. İçişleri duyurdu! 81 il, 922 ilçede eş..
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Mete Yarar'dan 'teröristbaşlarına konulan ödül' için çarpıcı yorum: ABD'nin asıl amacı...
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    Ünlü gazeteci, "AK Parti'nin adayları tamam gibi" dedi, isimleri tek tek açıkladı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    'Muhasebeci Kenan'ın gerici konuşmasından sonra, Turgay Güler'den CHP'ye çağrı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    ABD basını seçim sonuçlarını açıkladı!
    Memura 3 zam birden
    Memura 3 zam birden

    Günün Karikatürü

    8 Kasım 2018
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Trump kızacak! Ambargo başlamadan delindi
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...
    Savaş kapıda! Rusya açık açık tehdit etti...