“İstanbul Havalimanı ülkemizi hub yapacak”

İlk etabı 6 milyar Euro’ya mal olan İstanbul Havalimanı’nda uçuşlar başladı. Milyonlarca yolcunun yararlanacağı havalimanında yerini alan firmalar, kârlarına kâr katmayı hedefliyor. Bu firmalardan Pegasus’un Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, İstanbul Havalimanı’nın ticareti önemli oranda arttıracağını dile getirdi. Havalimanının ekonomide yeni bir ufuk açacağını işaret eden “İhracat ile ilgili daha olumlu, daha iyi haberler gelecek” dedi.

Yatırımların önü açılacak

Yeni yatırımların önünün açılacağını da kaydeden Sabancı, “Üçüncü havalimanı ülkemizi bu bölgede iddialı ve önemli kılacak, hub yapacaktır. Taşımacı firmalar talep görecek, daha çok müşteriye hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

Sabancı, ayrıca İstanbul Havalimanı’na taşınacaklarını ve ilgi odağı olacaklarını vurguladı.

Üç yolcudan birini taşıyor

Pegasus’un pek çok şirket tarafından örnek alındığını anlatan Sabancı, “Başarılı olan, ülkenin önemli markalarından biri haline gelen bu şirket, müşteri adedi ile beğeni topluyor. Her sene 30 milyon yolcuya hitap ediyor. Yani her üç yolcudan birini taşıyor ve her yönü ile takdir ediliyor” açıklamasını yaptı.

Her ortamda girişimciliğin önemine değinen Ali Sabancı, gençlere şöyle seslendi: Risk alın, atılgan olun. Girişimcilik için ailenizin varlıklı olmasına, birikiminizin bulunmasına gerek yok. Girişimci adedimiz artmalı. Üretimi ve ihracatı arttırmanın, ekonomiyi atağa kaldırmanın formülü bu. Girişimciliğe önem vermek durumundayız. Bunun için yapmamız gereken kendimize güvenmek, yürekli olmak.”

Avrupalılardan yakın markaj

İddialara göre yeni havalimanı ile Avrupalı robot, radar ve uçak üreticileri yakından ilgileniyor. Alman ve İtalyan şirketler yatırım alanlarını, imkânlarını araştırıyor, imalat ile ilgili teşvikleri ele alıyor.

300’ün üzerinde destinasyona uçuş

İstanbul Havalimanı, toplam 76,5 milyon metrekare alana inşa edilecek. Projenin diğer etapları yolcu artışlarına bağlı olarak 2023’e kadar yapılacak. Her sene 200 milyon yolcu, 5,5 milyon ton yükün taşınacağı havalimanından 300’ü aşkın destinasyona uçuş yapılacak. 225 bin aile ekmek yiyecek.