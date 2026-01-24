Ateşkes İsrail için sadece kağıt üzerinde: Gazze'de sivil katliamı durmuyor!

Gazze’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde yer alan Gazze Caddesi, İsrail bombardımanının hedefi oldu. Ateşkesin çiğnendiği bu hain saldırıda çok sayıda Filistinli yaralanırken, Beyt Lahiya’da da işgal askerlerinin açtığı ateş sonucu siviller ağır yaralandı. İsrail sadece karadan değil, denizden ve havadan da Gazze’yi abluka altında tutmaya devam ediyor. Han Yunus’un kıyı şeridi donanma tarafından rastgele taranırken, kentin merkezindeki kavşaklar insansız hava araçlarıyla vuruluyor. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e yükseldiği bildirildi.

Soykırımcı İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, 10 Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze'deki saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri ateşkes uyarınca çekildiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini bombaladı.

Gazze Caddesi'ni hedef alan saldırıda çok sayıda Filistinli yaralandı.

Yaralıların sayısına ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

İsrail ordusunun ayrıca Beyt Lahiya beldesindeki Salatın bölgesinde açtığı ateş sonucu Filistinli Mecdi İbrahim Belavi yaralandı.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Mueyyid Ebu Muammer adlı Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre ise İsrail ordusu insansız hava aracıyla Han Yunus'un orta kesimindeki Ammara Casir kavşağı yakınlarına ateş açtı.

Han Yunus'un güneydoğusundaki bölgelere de hava saldırıları düzenlendi, ateş açıldı. Ayrıca İsrail donanması kentin kıyı şeridine hedef gözetmeksizin ateş açtı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampına ateş açarken Gazze kentinin doğu kesimlerini topçu atışıyla hedef aldı.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İsrail'in saldırılarında can kaybı 71 bin 654'e yükseldi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son verileri paylaştı.

Açıklamada, son 48 saatte 4 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 481 kişinin yaşamını yitirdiği, 1313 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, bilgileri tamamlanan hükümete bağlı "Şehit Akreditasyon Komitesi" tarafından onaylanan 88 can kaybının da toplam sayıya eklendiği aktarıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 654'e, yaralıların sayısının ise 171 bin 391'e yükseldiği kaydedildi.