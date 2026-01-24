Avrupa ülkesinde alarm verildi Bu da Görüntülü arayan kral tuzağı

Belçika'da kimliği belirsiz kişilerin Kral Philippe ve üst düzey yetkililerin adını kullanarak, yapay zeka destekli yöntemlerle dolandırıcılık girişiminde bulunduğu bildirildi.

Belçika Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Belçika Kralı Philippe, Kral’ın Özel Kalem Müdürü Vincent Houssiau ile Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (ADIV) Başkanı Tümgeneral Stephane Dutron’un kimliklerinin kötüye kullanıldığı dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu.

Açıklamaya göre 2025’in başından bu yana yabancı devlet yetkilileri, Belçikalı aileler ve iş insanları, telefon, WhatsApp ve e-posta yoluyla hedef alındı. Şüpheliler, iletişimin Kraliyet Sarayı ya da Kral Baudouin Vakfından kurulduğu izlenimi veren yöntemler kullandı.

Mağdurlar, Kraliyet Ailesi ile olası bağlantıları dikkate alınıp özellikle seçilerek temaslar daha inandırıcı hale getirilmeye çalışıldı.

İlk temaslarda Suriye’de rehin tutuldukları iddia edilen Belçikalı gazetecilerin "özgürleştirilmesi" için maddi destek talep edildi.

Birkaç haftalık sessizliğin ardından bu ayın başında ise yeni bir dolandırıcılık dalgası belirlendi. Bu kez ağırlıklı olarak Belçikalı iş insanları hedef alındı.

Yeni dalgada görüntülü aramaların kullanıldığı dikkati çekiyor. Mağdurlar, karşılarındaki kişinin gerçekten Kral olduğuna ikna edilmeye çalışılıyor. Bu görüşmelerde kullanılan görüntülerin yapay zekayla üretilmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca bazı iş insanlarına, Şubat ve Nisan 2026’da düzenleneceği öne sürülen Kral Baudouin Vakfına ait bir gala yemeği için davet gönderilerek bu kapsamda bağış ya da sponsorluk isteniyor.

Federal Savcılık Ofisi, Federal Bilgisayar Suçları Birimi (FCCU) ve federal polisin diğer uzman birimleriyle birlikte ön soruşturma yürüttüğü ancak mevcut aşamada bilgi paylaşılmayacağı bildirildi.