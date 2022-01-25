  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır olduğunu duyurdu
Gündem

İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır olduğunu duyurdu

Yoğun kar yağışı nedeniyle uçuşlarını askıya alan İstanbul Havalimanı (İGA) yaptığı, Apron, pist ve taksi yolu üzerinde biriken karların temizlenmesiyle havalimanınını operasyonlara hazırladığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:05:00 -
İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır olduğunu duyurdu

 YENİ AKİT  ANKARA 

İstanbul Havalimanı işletmeciliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir süre ara verilen uçuşlar için hazır durumda olunduğunu bildirdi.

İstanbul Havalimanı  (İGA) yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre uçuşlara ara verilmesinin ardından, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından uçuşlara hazır olduklarını açıkladılar. İstanbul Havalimanı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile uçuşlar için hazır olduklarını belirterek, “Apron, pist ve taksi yolu üstünde 41 cm olarak ölçülen kar birikimini, 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla yoğun mücadele sonucu temizleyerek son hızla havalimanımızı operasyona hazırladık.” açıklaması yapıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay