İstanbul Havalimanı uçuşlara hazır olduğunu duyurdu

YENİ AKİT ANKARA

İstanbul Havalimanı işletmeciliği resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bir süre ara verilen uçuşlar için hazır durumda olunduğunu bildirdi.

İstanbul Havalimanı (İGA) yoğun kar yağışı nedeniyle bir süre uçuşlara ara verilmesinin ardından, yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından uçuşlara hazır olduklarını açıkladılar. İstanbul Havalimanı sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile uçuşlar için hazır olduklarını belirterek, “Apron, pist ve taksi yolu üstünde 41 cm olarak ölçülen kar birikimini, 500 personel ve 180 kar temizleme aracıyla yoğun mücadele sonucu temizleyerek son hızla havalimanımızı operasyona hazırladık.” açıklaması yapıldı.